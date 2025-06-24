Como o corpo reage em estado de sobrevivência?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 24 de Junho de 2025 às 17:40

24 jun 2025 às 17:40
Juliana foi deixada para trás por guias turísticos na Indonésia e foi encontrada morta na manhã desta terça (24) Crédito: Reprodução/Instagram
A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24) no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, após cair em uma ribanceira e permanecer presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo. A confirmação foi feita pela família nas redes sociais. Juliana caiu durante uma trilha guiada na madrugada da última sexta-feira (21), em um dos trechos mais perigosos da rota que leva ao cume do vulcão. Desde então, seis equipes de resgate atuavam em condições climáticas complicadas para tentar alcançá-la, com o apoio de dois helicópteros e equipamentos como uma furadeira industrial. O corpo foi localizado por uma das equipes que desceu pela encosta da região conhecida como Cemara Nunggal, entre 2.600 e 3.000 metros de altitude. Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
