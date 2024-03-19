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Consultório CBN

Como o corpo reage ao "calorão"?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 19 de Março de 2024 às 18:04

Publicado em 

19 mar 2024 às 18:04
Calor
Calor Crédito: Pexels
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi aproveita o fim do verão para explicar os efeitos do calor extremo no corpo. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 19-03-24

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