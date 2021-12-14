Como funcionam os principais exames cardiológicos

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece como funcionam os principais exames cardíacos que são realizados pelos médicos. Ouça:
Consultório CBN - 14/12/2021
Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:31
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