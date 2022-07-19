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Consultório CBN

Como funciona a anestesia? Médico explica!

Ouça a conversa completa com Henrique Bonaldi!

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:44

Publicado em 

19 jul 2022 às 17:44
Anestesia
Anestesia Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece como funciona o procedimento de anestesia. Para quê serve? Há riscos? Como o organismo atua nesse momento? Ouça as explicações completas!
Consultório CBN - 19-07-22

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