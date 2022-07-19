Como funciona a anestesia? Médico explica!

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece como funciona o procedimento de anestesia. Para quê serve? Há riscos? Como o organismo atua nesse momento? Ouça as explicações completas!
Consultório CBN - 19-07-22
Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:44
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