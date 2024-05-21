Como fazer para não enjoar no mar?

Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi tira a dúvida da comentarista Tati Arruda e conta o que pode ser feito para evitar enjoos no mar e em passeios de barco. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 21-05-24
Publicado em 21 de Maio de 2024 às 17:40
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