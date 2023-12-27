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Consultório CBN

Como curar os efeitos da ressaca no corpo? Médico responde dúvidas!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 23:03

Publicado em 

26 dez 2023 às 23:03
Ressaca
Ressaca Crédito: Pexels
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as últimas dúvidas dos ouvintes antes do ano acabar. Entre elas, o que ocorre com o corpo durante uma ressaca. Ouça a conversa completa!

Consultório CBN - 26-12-23

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