Como curar os efeitos da ressaca no corpo? Médico responde dúvidas!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as últimas dúvidas dos ouvintes antes do ano acabar. Entre elas, o que ocorre com o corpo durante uma ressaca. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 26-12-23
Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 23:03
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