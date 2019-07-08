Caxumba e sarampo: doenças que podem ser prevenidas com vacinação

O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, após ficar afastado dos jogos da Copa América por conta de caxumba, entrou no final da partida contra o Peru neste domingo (07) para marcar de pênalti na partida que deu a vitória do Brasil. No final de junho, o jogador capixaba foi diagnosticado com caxumba e o receio do contágio fez a delegação inteira ser vacinada e deixou o atacante isolado no quarto do hotel em Porto Alegre até ser liberado para ir a Belo Horizonte.