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Caxumba e sarampo: doenças que podem ser prevenidas com vacinação

Casos recentes das doenças alertam para a necessidade de imunização

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:18

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:18
O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, após ficar afastado dos jogos da Copa América por conta de caxumba, entrou no final da partida contra o Peru neste domingo (07) para marcar de pênalti na partida que deu a vitória do Brasil. No final de junho, o jogador capixaba foi diagnosticado com caxumba e o receio do contágio fez a delegação inteira ser vacinada e deixou o atacante isolado no quarto do hotel em Porto Alegre até ser liberado para ir a Belo Horizonte.
Nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu fala sobre a caxumba e também sobre o sarampo, doenças antigas que podem ser prevenidas com vacina, mas casos em adultos voltaram a ser registrados.
Consultório CBN - Michel Assbú - 08-07-19

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