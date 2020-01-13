Casos de infecção urinária podem aumentar no verão

Durante o verão, todo o cuidado é pouco para evitar as doenças típicas da estação. A infecção urinária é uma delas.Nos períodos mais quentes, é mais comum haver desidratação em razão da perda de líquidos pelo suor e respiração. Se os líquidos não forem repostos, por meio da ingestão de água e sucos, por exemplo, há uma menor diluição de urina e aumento de sua concentração. Por isso, nesta segunda-feira (13), no Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu esclarece todas as dúvidas sobre a infecção urinária e aponta quais são os cuidados necessários. Confira!