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CONSULTÓRIO CBN

Casos de infecção urinária podem aumentar no verão

As orientações do comentarista Michel Assbu

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:35

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:35
Durante o verão, todo o cuidado é pouco para evitar as doenças típicas da estação. A infecção urinária é uma delas.Nos períodos mais quentes, é mais comum haver desidratação em razão da perda de líquidos pelo suor e respiração. Se os líquidos não forem repostos, por meio da ingestão de água e sucos, por exemplo, há uma menor diluição de urina e aumento de sua concentração. Por isso, nesta segunda-feira (13), no Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu esclarece todas as dúvidas sobre a infecção urinária e aponta quais são os cuidados necessários. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 13-01-20

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