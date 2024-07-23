Caso Otaviano Costa: entenda o que é o aneurisma da aorta

O ator e apresentador Otaviano Costa disse nesta segunda-feira (22) que foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta. Em vídeo publicado nas redes sociais, Otaviano afirmou que descobriu a doença há cerca de 30 dias, quando começou a sentir dores abdominais e se consultou com um cardiologista no dia 6 de junho, um dia antes do aniversário da esposa, a atriz Flávia Alessandra. Nesta edição do "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!