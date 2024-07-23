Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Consultório CBN

Caso Otaviano Costa: entenda o que é o aneurisma da aorta

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 17:09

Publicado em 

23 jul 2024 às 17:09
Otaviano Costa
Otaviano Costa Crédito: Reprodução @Otavianocosta
O ator e apresentador Otaviano Costa disse nesta segunda-feira (22) que foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta. Em vídeo publicado nas redes sociais, Otaviano afirmou que descobriu a doença há cerca de 30 dias, quando começou a sentir dores abdominais e se consultou com um cardiologista no dia 6 de junho, um dia antes do aniversário da esposa, a atriz Flávia Alessandra. Nesta edição do "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 23-07-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados