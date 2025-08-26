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Canetas emagrecedoras: quais os riscos do uso?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 19:36

Publicado em 

26 ago 2025 às 19:36
A droga é aplicada com a ajuda de uma
A droga é aplicada com a ajuda de uma "caneta" Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi analisa quais os riscos do uso de canetas emagrecedoras. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 26-08-25

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