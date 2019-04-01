Café faz bem à saúde? Os mitos e verdades sobre a bebida

Uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros, o café é cercado de mitos e verdades quando falamos de seus benefícios para a saúde. A cafeína, principal substância da bebida, precisa ser consumida em doses corretas para não ser prejudicial. Nesta segunda-feira (01), Michel Assbu explica os cuidados que devemos ter com o consumo do café, desmistifica questões e responde às perguntas de ouvintes. Entre os benefícios, apontam especialistas, estão: reduzir o risco de AVC e ajudar a combater inflamações. Acompanhe!