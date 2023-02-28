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Atividade física pode ser mais eficaz do que remédios contra depressão, diz pesquisa

Quem explica é o comentarista e médico Henrique Bonaldi

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 17:47

Publicado em 

28 fev 2023 às 17:47
Correr, corrida, corredores
Correr pode ajudar a saúde Crédito: Pexels
Um estudo feito na Universidade da Austrália do Sul mostrou que a atividade física é 1,5 vezes mais eficaz do que psicoterapia ou medicamentos no combate à depressão. Publicada no British Journal of Sports Medicine, a revisão mostrou que intervenções de exercícios de até 12 semanas foram as mais eficazes na redução dos sintomas de saúde mental. Os maiores benefícios do exercício foram observados entre pessoas com depressão, mulheres grávidas e pós-parto, indivíduos saudáveis e pessoas diagnosticadas com HIV ou doença renal. Nesta edição do Consultório CBN, o médico cardiologista Henrique Bonaldi explica como a atividade física colabora com a saúde das pessoas, muito além apenas da saúde física. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 28-02-23

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