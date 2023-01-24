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Adenocarcinoma: entenda o câncer de intestino descoberto por Preta Gil

Quem explica é o comentarista e médico Henrique Bonaldi

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:50

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24 jan 2023 às 17:50
Estômago, intestino, organismo, cavidade abdominal
Estômago, intestino, organismo, cavidade abdominal Crédito: Getty Images
A cantora Preta Gil informou que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela estava internada desde 5 de janeiro em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia. No comunicado, a cantora disse que tem um "adenocarcinoma na porção final do intestino". O adenocarcinoma é um tipo de tumor maligno (câncer) que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo a parte final do intestino. Este tipo de tumor é um dos mais comuns no Brasil e no mundo. Tema para Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 24-01-23

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