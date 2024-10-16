Acordar durante a noite? Entenda como funciona o ciclo do sono

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi explica o que faz com que algumas pessoas acordem durante a noite e percam o sono. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 15-10-24
Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 10:49
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