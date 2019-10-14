A prevenção de doenças está em suas mãos!

Nesta terça-feira, 15 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, promovido pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é conscientizar a população sobre a lavagem das mãos de forma correta, com água e sabão, para diminuir o número de doenças e até mortes causadas por doenças infecciosas.

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), cerca de 5.000 crianças morrem de doenças diarreicas em todo o mundo, e pelo menos a metade destas mortes pode ser evitada se as crianças desenvolverem o hábito de se lavar as mãos com sabão, antes do almoço e depois de ir ao banheiro. Quem explica a importância da lavagem das mãos para a saúde é o comentarista Michel Assbu. Confira!