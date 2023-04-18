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A creatina pode causar dano aos rins? Médico esclarece dúvidas sobre o seu uso

Quem explica é o o comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:06

Publicado em 

18 abr 2023 às 18:06
Realistic set of two barbells and sport supplement on glassy surface on white background vector illustration
Creatina Crédito: Freepik
Utilizada para aumentar o peso corporal, de todos os suplementos nutricionais que existem no mercado, a creatina é o produto que ainda gera mais controvérsias. Apesar de todos os esclarecimentos já feitos pela saúde, ainda persistem certos mitos que prejudicam o consumo deste suplemento que pode trazer benefícios se usado corretamente. Entre eles: a creatina pode causar danos aos rins? Quem pode utilizá-la? Em que quantidade? O comentarista Henrique Bonaldi esclarece a essas e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-04-23

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