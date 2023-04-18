A creatina pode causar dano aos rins? Médico esclarece dúvidas sobre o seu uso

Utilizada para aumentar o peso corporal, de todos os suplementos nutricionais que existem no mercado, a creatina é o produto que ainda gera mais controvérsias. Apesar de todos os esclarecimentos já feitos pela saúde, ainda persistem certos mitos que prejudicam o consumo deste suplemento que pode trazer benefícios se usado corretamente. Entre eles: a creatina pode causar danos aos rins? Quem pode utilizá-la? Em que quantidade? O comentarista Henrique Bonaldi esclarece a essas e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!