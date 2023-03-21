Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi traz, entre os destaques, como funciona o mecanismo do choro. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - A ciência explica: como funciona o mecanismo do choro?
Publicado em 21 de Março de 2023 às 17:42
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