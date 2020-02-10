Conheça o serviço de assinatura de veículos

No CBN Inovação desta segunda-feira (10), Evandro Milet convidou Phelipe Zacche, diretor comercial da Kurumá Veículos, para apresentar o novo serviço de assinatura anual de carros. Os usuários pagam uma mensalidade e tem acesso a um veículo zero por um ano. O seguro e manutenção ficam por conta da empresa. Há uma franquia de quilometragem, que varia entre 1.000 e 1.500 quilômetros por mês. A chegada do serviço ao Espírito Santo e Minas Gerais representa uma mudança na relação de consumo. Ouça o quadro!