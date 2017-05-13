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Correr, Malhar, Superar

Conheça Édipo, o garoto que fez história para as Dez Milhas

O Cachoeirense fez da corrida, uma carreira profissional. Édipo Flausino é exemplo de como o esporte pode transformar uma trajetória

Publicado em 13 de Maio de 2017 às 15:05

Publicado em 

13 mai 2017 às 15:05
Édipo Flausino Crédito: Arquivo Pessoal
Esta semana, a chocolates Garoto abriu as inscrições para a corrida Dez Milhas que este ano acontece no dia 3 de setembro.
A expectativa é que 11 corredores se inscrevam, inclusive, já está confirmada a participação dos estrangeiros.
No lançamento, uma história de um cachoeirense que fez da corrida, uma carreira profissional.
Édipo Flausino virou notícia esta semana porque é exemplo de que como o esporte pode transformar uma trajetória. Ouça a história dele agora com a jornalista Luciane Ventura.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 03 - 6.38s - 13-05-2017

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