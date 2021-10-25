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CBN Vida Profissional

Conheça as profissões que desapareceram e aquelas que ainda vão surgir

As explicações são da consultora de pessoas e professora Andréa Salsa

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:16

Publicado em 

25 out 2021 às 17:16
Profissões, cargos, empregos
Profissões, cargos, empregos Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa fala sobre o reposicionamento no mercado de trabalho: quais são as novas profissões, quais desapareceram e quais provavelmente ainda vão surgir. Ouça:
CBN Vida Profissional - 25/10/2021

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