Como o mundo se reabrirá para viagens no período pós-pandemia?

Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaca que pelo mundo alguns países se programam para reabrir as fronteiras depois da pandemia do novo coronavírus em seu estágio mais crítico. Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo, já aboliram as restrições de viagem entre si e criaram "bolhas de viagens". Portugal é outro país que começa a ter o retorno das atividades de forma gradual e é uma das apostas no mercado turístico pós-pandemia. Acompanhe a análise do comentarista!