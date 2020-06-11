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Viaje na CBN

Como o mundo se reabrirá para viagens no período pós-pandemia?

Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo, aboliram as restrições de viagem entre si e criaram "bolhas de viagens".

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 13:14

Publicado em 

11 jun 2020 às 13:14
Letônia Crédito: Makalu por Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaca que pelo mundo alguns  países se programam para reabrir as fronteiras depois da pandemia do novo coronavírus em seu estágio mais crítico. Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo, já aboliram as restrições de viagem entre si e criaram "bolhas de viagens". Portugal é outro país que começa a ter o retorno das atividades de forma gradual e é uma das apostas no mercado turístico pós-pandemia. Acompanhe a análise do comentarista!
VIAJE NA CBN - 11-06-20
 

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