Voluntários recuperam obras destruídas pela chuva em Iconha

Nesta edição do Coisas do ES o assunto é voluntariado. O Núcleo de Conservação e Restauração (NCR), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), está recuperando 144 peças que foram danificadas pelas chuvas que atingiram Iconha, no Sul do Estado. Uma equipe de voluntários concentrou esforços para restaurar obras de arte, documentos e livros que compõem o acervo do Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságia, conforme explica Aline Ramos, coordenadora interina do Núcleo de Conservação e Restauração da Ufes.