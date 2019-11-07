Você sabia que a Avenida Leitão da Silva já se chamou Norte-Sul?

A avenida Leitão da Silva é um dos endereços mais famosos de Vitória, mas você sabia que a via se chamou avenida Norte-Sul no passado? Só no ano de 1948 o endereço passou a se chamar 'Leitão da Silva', uma homenagem ao jovem capixaba Francisco Antônio Leitão da Silva, militar morto na Guerra do Paraguai e filho de um importante político da época. No quadro Coisas do ES desta quinta-feira (07), o comentarista Fernando Achiamé conta histórias de uma das avenidas mais importantes da Capital capixaba.