Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COISAS DO ES

Você sabia que a Avenida Leitão da Silva já se chamou Norte-Sul?

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (07)

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 12:08

Publicado em 

07 nov 2019 às 12:08
A avenida Leitão da Silva é um dos endereços mais famosos de Vitória, mas você sabia que a via se chamou avenida Norte-Sul no passado? Só no ano de 1948 o endereço passou a se chamar 'Leitão da Silva', uma homenagem ao jovem capixaba Francisco Antônio Leitão da Silva, militar morto na Guerra do Paraguai e filho de um importante político da época. No quadro Coisas do ES desta quinta-feira (07), o comentarista Fernando Achiamé conta histórias de uma das avenidas mais importantes da Capital capixaba.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 07-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados