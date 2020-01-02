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COISAS DO ES

Você sabia? A genealogia de Ayrton Senna tem origem capixaba

O campeão do automobilismo tem raízes ligadas ao Espírito Santo

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 14:01

Publicado em 

02 jan 2020 às 14:01
A história de Ayrton Senna (1960 - 1994) já é de conhecimento da maior parte dos brasileiros. Afinal, estamos falando de um esportista que tornou-se ídolo nacional. Acordar para vê-lo vencer era um hábito dentro da maioria dos lares, sempre acompanhado pelo discurso emocionado de Galvão Bueno e o ritmo frenético do seu já reconhecido Hino da Vitória. Mas você sabia que o campeão no esporte tem origens capixabas? É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com Cilmar Fraceschetto, diretor geral do Arquivo Público do Espírito Santo e também diretor-presidente do Instituto Casa d'Italia no Estado.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 02-01-20

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