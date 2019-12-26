"Viagem pela Literatura": conheça o projeto que incentiva a leitura

Para quem é apaixonados por livros este é o momento! Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a importância do mundo dos livros para a sociedade, com ênfase no projeto "Viagem pela Literatura", realizado em Vitória. Com atividades lúdicas e variadas, o projeto visa a estimular a leitura e é realizado pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim desde 1994, na Rua Muniz Freire, no Centro da capital. Quem participa também desta conversa é a coordenadora e idealizadora do projeto, a bibliotecária Elizete Caser Rocha.