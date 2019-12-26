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"Viagem pela Literatura": conheça o projeto que incentiva a leitura

Este é o destaque do quadro Coisas do ES desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:06

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:06
Para quem é apaixonados por livros este é o momento! Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a importância do mundo dos livros para a sociedade, com ênfase no projeto "Viagem pela Literatura", realizado em Vitória. Com atividades lúdicas e variadas, o projeto visa a estimular a leitura e é realizado pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim desde 1994, na Rua Muniz Freire, no Centro da capital. Quem participa também desta conversa é a coordenadora e idealizadora do projeto, a bibliotecária Elizete Caser Rocha.
Coisas do ES - 26-12-19.mp3
Ela explica que o projeto é realizado anualmente, com atividades semanais, em dias e horários diversificados na Biblioteca Municipal, em comunidades com alto índice de risco e/ou vulnerabilidade social e em espaços alternativos, como praças, parques, igrejas, escolas e associações de moradores. Ao longo dos anos foram mais de mil apresentações com um público de mais de 150 mil participantes em atividades de contação de histórias, encontro com escritores, oficinas de arte, entre outras atividades que estimulam a leitura.

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