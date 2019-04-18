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Torta capixaba: há quatro séculos, o mais famoso prato capixaba

A história você confere neste Coisas do ES especial de Semana Santa

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 11:39

Publicado em 

18 abr 2019 às 11:39
No clima da Semana Santa o destaque desta edição do Coisas do ES, com o comentarista Fernando Achiamé, claro, é ela: a nossa torta capixaba. Se na última edição do quadro falamos sobre a panela de barro, desta vez, a gente faz um passeio pela tradição desse famoso e querido prato. Um dos pratos mais tradicionais da culinária capixaba, a torta já atravessa quatro séculos de história mantendo a tradição, mas também sendo adaptada em novos sabores. Quem também participa desta conversa é o Chef Juarez Campos, comentarista de sábado do CBN e As Dicas do Chef. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 18-04-19
 
 

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