Torta capixaba: há quatro séculos, o mais famoso prato capixaba

No clima da Semana Santa o destaque desta edição do Coisas do ES, com o comentarista Fernando Achiamé, claro, é ela: a nossa torta capixaba. Se na última edição do quadro falamos sobre a panela de barro, desta vez, a gente faz um passeio pela tradição desse famoso e querido prato. Um dos pratos mais tradicionais da culinária capixaba, a torta já atravessa quatro séculos de história mantendo a tradição, mas também sendo adaptada em novos sabores. Quem também participa desta conversa é o Chef Juarez Campos, comentarista de sábado do CBN e As Dicas do Chef. Confira!