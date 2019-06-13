Santo Antônio: Padroeiro da cidade de Vitória

Nesta quinta-feira (13) é dia de Santo Antônio, conhecido por ser o santo que intercede por aqueles e aquelas que querem namorar e casar. O religioso nasceu em Lisboa, Portugal, e morreu em Pádua, na Itália, e é uma das devoções mais populares entre os fiéis.

Aqui no Espírito Santo, Santo Antônio é celebrado em diversas localidades, com uma série de missas devocionais. O que poucos capixabas sabem é que a história do Estado se mistura com a devoção ao Santo. Isso porque o primeiro nome da Capital foi Ilha de Santo Antônio, já que os portugueses, recém-chegados no dia 13 de junho de 1535, nomearam o local em homenagem ao religioso.

Santo Antônio também é Padroeiro da cidade de Vitória. O nome da ilha, depois vila e cidade, foi mudado para Vitória, mas o santo continuou presente na história do lugar. Foi declarado padroeiro da capital capixaba, dividindo a honra com N. S. da Vitória, em 1956, mesmo ano em que teve início a construção do santuário no bairro de Santo Antônio.