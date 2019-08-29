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Quase centenária, conheça as histórias de Colatina

A cidade já foi palco de importantes momentos para a história capixaba

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:15

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:15
O último dia 22 de agosto foi marcante para a história da cidade de Colatina, no Noroeste do Estado. A tradicional cidade completou 98 anos de existência. Quase centenária, a região já foi palco de importantes momentos para a história capixaba e é neste clima que o comentarista Fernando Achiamé traz um resgate da história daquela que é considerada uma “jovem Princesa do Norte”. O convidado do dia é o médico e pesquisador José Luiz Pizzol que lançou o livro “Colatina – sua história, sua gente” com 504 páginas, capa dura e cerca de 1.400 fotos. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 29-08-19

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