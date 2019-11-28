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COISAS DO ES

Qual é a sua turma? Conheça as histórias dos "Sabalogos"

Acompanhe o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (28)

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 11:58

Publicado em 

28 nov 2019 às 11:58
Há 30 anos um grupo de amigos se reúne aos sábados pela manhã para um papo sobre livros e literatura. E sobre outros temas também. Os encontros possuem até um nome: "Sabalogos". O termo "Sabalogos" foi dado pelo pesquisador e escritor Renato Pacheco quando ele começou a frequentar a Livraria Logos. Como o local das reuniões era a livraria da avenida Leitão da Silva, em Vitória, o grupo recebeu o nome de "Sabalogos" e e este nome marca a reunião até os dias atuais. Essa é a história do Coisas do ES desta quinta-feira (28). O comentarista Fernando Achiamé destaca que esse é um dos muitos grupos de convivência para o lazer que existem em Vitória. E, você, ouvinte, qual o que você frequenta com seus amigos? Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 28-11-19

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