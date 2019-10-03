Povos africanos e a importante contribuição na formação do ES

No Coisas do ES desta quinta-feira (03), o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a contribuição dos povos africanos e seus descendentes para a vida e a história dos capixabas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 62% da população capixaba se declara negra. Seja na influência religiosa, na música, culinária ou na literatura, a história de resistência dos povos africanos é destaque na formação do Espírito Santo. Acompanhe!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 03-10-19