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COISAS DO ES

Patrimônio capixaba, conheça a Fazenda do Centro, em Castelo

Ouça esta linda história contada por Fernando Achiame

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 10:57

Publicado em 

09 jul 2020 às 10:57
Nesta edição do "Coisas do ES", o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque que no território do Espírito Santo existe importante patrimônio cultural situado no município de Castelo, no Sul o Estado: a Fazenda do Centro. A localidade é marcada pela presença de cenários deslumbrantes de altas montanhas e o vale do rio Caxixe. A história registra que o prédio surgiu em 1845, servindo de sede a uma fazenda que se situava à margem direita do Rio Castelo, local onde um militar havia estabelecido um centro ativo de mineração. Achiamé recorda a história que envolve a localidade.
Coisas do ES - 09-07-20.mp3

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