Patrimônio capixaba, conheça a Fazenda do Centro, em Castelo

Nesta edição do "Coisas do ES", o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque que no território do Espírito Santo existe importante patrimônio cultural situado no município de Castelo, no Sul o Estado: a Fazenda do Centro. A localidade é marcada pela presença de cenários deslumbrantes de altas montanhas e o vale do rio Caxixe. A história registra que o prédio surgiu em 1845, servindo de sede a uma fazenda que se situava à margem direita do Rio Castelo, local onde um militar havia estabelecido um centro ativo de mineração. Achiamé recorda a história que envolve a localidade.