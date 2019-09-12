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COISAS DO ES

Passado e presente: os coronéis marcam a história capixaba

Ouça o quadro Coisas do ES nesta edição com Fernando Achiamé e João Gualberto

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 11:37

Publicado em 

12 set 2019 às 11:37
A figura do ‘coronel’ é muito presente na história brasileira. A figura de um chefe autoritário e provedor, ao longo do tempo, se apresentou sob variadas formas e moldou o imaginário político do País. Foi na Primeira República, entre 1889 e 1930, que o ‘coronel’ compôs a prática político-social denominada coronelismo, que formou uma estrutura do poder que influencia a atualidade. Nesta quinta-feira (12), o quadro Coisas do ES é com o comentarista Fernando Achiamé e com o cientista politico João Gualberto Vasconcellos, autor do livro “A Invenção do Coronel - Ensaio sobre as raízes do imaginário político brasileiro”.
Eles apontam as características e eventos ligados ao coronelismo na história capixaba. Gualberto conta que uma segunda edição da obra, que foi ampliada, será lançada no próximo dia 16, às 18 horas, no Teatro Universitário da Ufes.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 12-09-19

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