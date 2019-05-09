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COISAS DO ES

Os italianos marcam presença na construção da história capixaba

Acompanhe o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (09)

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 11:18

Publicado em 

09 mai 2019 às 11:18
Procurando novas oportunidades e um recomeço, entre meados do século XIX e o início do século XX, muitos italianos imigraram para o Brasil e formaram, no Espírito Santo, uma das maiores colônias italianas no País. De lá para cá, os imigrantes da Itália e seus descendentes marcam profundamente a história e a vida atual do Estado. A população com ascendência italiana, em média, no Espírito Santo, segundo dados do IBGE, é de 1,7 milhão de pessoas. Hoje, no quadro Coisas do ES, Fernando Achiamé fala sobre a influência italiana na cultura capixaba. Nesta edição do quadro, também contamos com a participação de Cilmar Francischetto, presidente da Casa D'Italia.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 09-05-19

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