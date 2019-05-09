Os italianos marcam presença na construção da história capixaba

Procurando novas oportunidades e um recomeço, entre meados do século XIX e o início do século XX, muitos italianos imigraram para o Brasil e formaram, no Espírito Santo, uma das maiores colônias italianas no País. De lá para cá, os imigrantes da Itália e seus descendentes marcam profundamente a história e a vida atual do Estado. A população com ascendência italiana, em média, no Espírito Santo, segundo dados do IBGE, é de 1,7 milhão de pessoas. Hoje, no quadro Coisas do ES, Fernando Achiamé fala sobre a influência italiana na cultura capixaba. Nesta edição do quadro, também contamos com a participação de Cilmar Francischetto, presidente da Casa D'Italia.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 09-05-19