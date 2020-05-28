O Frade e a Freira: amor conservado em pedra no ES  

Nesta edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé, traz como destaque no quadro as histórias que envolvem um dos mais belos patrimônios naturais do Espírito Santo: o Frade e a Freira, formação granítica situada no distrito de Gruta, na divisa do município de Itapemirim com Cachoeiro de Itapemirim e com o município de Vargem Alta, próximo a BR-101.
Achiamé destaca que essa formação geológica marca “a paisagem de forma cativante e, sem dúvida, o capixaba desde há muito tempo tem uma relação sentimental e emotiva com esse monumento, traduzida em versos, crônicas, cartões postais, pinturas, fotos, filmes, emblemas, brasões, que reverenciam e celebram a generosidade da natureza que presenteou o Espírito Santo com tão esplendido patrimônio natural".
Coisas do ES - 28-05-20