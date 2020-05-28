Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COISAS DO ES

O Frade e a Freira: amor conservado em pedra no ES  

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (28)

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:13

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:13
Nesta edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé, traz como destaque no quadro as histórias que envolvem um dos mais belos patrimônios naturais do Espírito Santo: o Frade e a Freira, formação granítica situada no distrito de Gruta, na divisa do município de Itapemirim com Cachoeiro de Itapemirim e com o município de Vargem Alta, próximo a BR-101.
Achiamé destaca que essa formação geológica marca “a paisagem de forma cativante e, sem dúvida, o capixaba desde há muito tempo tem uma relação sentimental e emotiva com esse monumento, traduzida em versos, crônicas, cartões postais, pinturas, fotos, filmes, emblemas, brasões, que reverenciam e celebram a generosidade da natureza que presenteou o Espírito Santo com tão esplendido patrimônio natural".
Coisas do ES - 28-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados