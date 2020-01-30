Índios de Aracruz são descendentes diretos dos primeiros Tupiniquins

Um genocídio, iniciado por volta de 1549, exterminou quase todos os grupos indígenas tupis que povoavam o litoral brasileiro, provocando o desaparecimento da linhagem tupiniquim, de língua tupi, que se deparou com Pedro Álvares Cabral em 1500, no descobrimento do Brasil. Agora, um estudo genético do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) permitiu traçar a trajetória dos tupiniquins através da coleta de amostras de sangue da população indígena atual.

Your browser does not support the audio element. Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 30-01-20

Em uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o estudo analisou o DNA de 47 tupiniquins do Espírito Santo com o de 55 indígenas de outras regiões do Brasil. Quem dá detalhes desse resultado é o biólogo geneticista Marcos Araújo Castro e Silva, doutorando do Programa de Genética e Biologia Evolutiva e primeiro autor do artigo "Conhecimento genômico das origens e dispersão dos nativos costeiros brasileiros".