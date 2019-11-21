COISAS DO ES

Na semana da Consciência Negra, a história de Guilherme Santos Neves

Ouça o quadro Coisas do Espírito Santo desta quinta-feira (21)

21 nov 2019 às 11:57
Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o comentarista Fernando Achiamé nos faz viajar pelas memórias do folclore capixaba por meio da história e produção de Guilherme Santos Neves (1906-1989). Considerado um dos grandes pesquisadores do folclore capixaba, desde a década de 1940, o escritor, professor e folclorista também já teve sua vida e obra narradas em produções como a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo.
Nos 30 anos de seu falecimento , completados exatamente nesta quinta-feira (21), dia 21 de novembro, sua obra como estudioso do folclore capixaba está mais atual e viva do que nunca, aponta Achiamé.  Nosso comentarista também destaca que o folclorista sempre lutou pela valorização da cultura popular do Espírito Santo, criada e mantida pela população capixaba, cuja maioria possui ascendência africana. O que justifica a homenagem à sua memória e ao povo capixaba no mês em que se comemora a Consciência Negra. Confira!
