Muqui: Conheça a história do Museu Dirceu Cardoso

O Museu Dirceu Cardoso, localizado em Muqui, no Sul do Estado, será restaurado. O local foi aberto em 1983 para abrigar um vasto acervo sobre o sítio histórico do município e memórias da cidade de Muqui. Um convênio, firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura, vai investir mais de R$ 1,2 milhão nas obras de restauro, que tem previsão de conclusão para meados de 2021. Quem detalha o projeto e destaca os próximos passos é a gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Patricia Bragatto. Acompanhe!