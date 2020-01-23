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COISAS DO ES

Muqui: Conheça a história do Museu Dirceu Cardoso

Quem participa do quadro "Coisas do ES" é a gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Patricia Bragatto

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 13:30

Publicado em 

23 jan 2020 às 13:30
O Museu Dirceu Cardoso, localizado em Muqui, no Sul do Estado, será restaurado. O local foi aberto em 1983 para abrigar um vasto acervo sobre o sítio histórico do município e memórias da cidade de Muqui. Um convênio, firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura, vai investir mais de R$ 1,2 milhão nas obras de restauro, que tem previsão de conclusão para meados de 2021. Quem detalha o projeto e destaca os próximos passos é a gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Patricia Bragatto. Acompanhe!
Coisas do Espírito Santo - 23-01-20

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