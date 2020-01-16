Livro retrata viagens pelas colônias alemãs no ES

A história do Espírito Santo é também marcada pela imigração pomerana. Os primeiros alemães chegaram ao Estado em 1847 e hoje há cerca de 250.000 descendentes por todo território capixaba. Em 1905, o padre luterano Hugo Wernicke visitou colônias germânicas localizadas no Estado e publicou, cinco anos depois, na cidade de Potsdam (Alemanha), um livro com as observações de sua incursão. Em 2014, com grande interesse da comunidade dos historiadores e pesquisadores, foi lançado o livro "Viagem pelas Colônias Alemãs Do Espírito Santo - A População Evangélico-Alemã No Espírito Santo".