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Livro retrata viagens pelas colônias alemãs no ES

Quem participa do quadro nesta quinta-feira (16) é o Érlon José Paschoal, gestor cultural e tradutor do livro "Viagem pelas Colônias Alemãs Do Espírito Santo - A População Evangélico-Alemã No Espírito Santo"

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 13:47

Publicado em 

16 jan 2020 às 13:47
A história do Espírito Santo é também marcada pela imigração pomerana. Os primeiros alemães chegaram ao Estado em 1847 e hoje há cerca de 250.000 descendentes por todo território capixaba. Em 1905, o padre luterano Hugo Wernicke visitou colônias germânicas localizadas no Estado e publicou, cinco anos depois, na cidade de Potsdam (Alemanha), um livro com as observações de sua incursão. Em 2014, com grande interesse da comunidade dos historiadores e pesquisadores, foi lançado o livro "Viagem pelas Colônias Alemãs Do Espírito Santo - A População Evangélico-Alemã No Espírito Santo".
A publicação é a tradução dos registros de Wernicke e, importante fonte de pesquisa, integra o Acervo Público do Estado do ES. É com o gestor cultural e tradutor da obra, Érlon José Paschoal, que a gente conversa agora. O tradutor também recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Governo da Alemanha, em 2008, por suas contribuições às relações culturais entre os dois países. Confira! 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 16-01-20

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