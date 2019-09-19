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COISAS DO ES

Levino Fânzeres: a história de um dos pintores mais importantes do ES

Ouça a trajetória com o comentarista Fernando Achiamé

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 11:34

Publicado em 

19 set 2019 às 11:34
Nascido em 1884, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, Levino de Araújo Vasconcelos Fânzeres, ou somente Levino Fânzeres, foi um artista plástico e professor brasileiro que pintou a luz do Brasil e muitos azuis do céu País afora. Com apenas 28 anos, recebeu a láurea mais cobiçada do Salão promovido pela Escola Nacional de Belas Artes, e viajou para França, onde conheceu importantes figuras do mundo da arte, como André Lhote e Pablo Picasso. No quadro Coisas do ES desta quinta-feira (19), o comentarista Fernando Achiamé relembra a trajetória do pintor e sua importância para a arte.
Coisas Do Espirito Santo- 19-09-19

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