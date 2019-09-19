Levino Fânzeres: a história de um dos pintores mais importantes do ES

Nascido em 1884, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, Levino de Araújo Vasconcelos Fânzeres, ou somente Levino Fânzeres, foi um artista plástico e professor brasileiro que pintou a luz do Brasil e muitos azuis do céu País afora. Com apenas 28 anos, recebeu a láurea mais cobiçada do Salão promovido pela Escola Nacional de Belas Artes, e viajou para França, onde conheceu importantes figuras do mundo da arte, como André Lhote e Pablo Picasso. No quadro Coisas do ES desta quinta-feira (19), o comentarista Fernando Achiamé relembra a trajetória do pintor e sua importância para a arte.
Coisas Do Espirito Santo- 19-09-19