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Itália e ES: como se deu a construção de uma relação histórica

E a possibilidade do Estado voltar a ter um consulado italiano. Ouça o quadro Coisas do ES

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 12:04

Publicado em 

16 mai 2019 às 12:04
Nesta edição do Coisas do Espírito Santo, o comentarista Fernando Achiamé volta a trazer como destaque a importância dos italianos para a construção histórica do estado, numa conversa iniciada na última semana. O município de Santa Teresa, na região Serrana do Estado, por exemplo, já foi reconhecido pelo governo federal como a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no país. 
Cilmar Francischetto, presidente da Casa D'Italia, também participa da conversa e detalha uma iniciativa, junto ao governo estadual, que vai ceder salas do edifício Portugal, na rua General Osório, no centro de Vitória para a instalação do consulado em terras capixabas. Além disso, está prevista para ocorrer a vinda de representantes da Itália ao Estado, ainda neste ano, para auxiliar no intercâmbio entre os países. Confira!
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 16-05-19

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