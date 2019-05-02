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COISAS DO ES

Histórias do Espírito Santo: Nova Almeida já foi município

Ouça o quadro Coisas do ES, com Fernando Achiamé

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 11:41

Publicado em 

02 mai 2019 às 11:41
Nesta edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé embarca na história de Nova Almeida. O bairro, que hoje pertence à Serra e tornou-se um concorrido balneário, foi fundado por jesuítas ainda no século XVI. Já foi aldeia, comarca e sede de Fundão e município. Achiamé destaca que Nova Almeida possui uma história muito rica. De importância histórica, a região tem recifes que formam piscinas naturais na maré baixa e falésias, onde se pratica o voo-livre.
É também onde fica a Igreja e Residência de Reis Magos, um patrimônio histórico nacional fundado pelos jesuítas no ano de 1580. Lá, reza a lenda, encontra-se possivelmente a primeira tela em óleo sobre madeira pintada no Brasil, o quadro Adoração dos Reis Magos. Confira!
 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 02-05-19

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