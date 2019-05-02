Histórias do Espírito Santo: Nova Almeida já foi município

Nesta edição do quadro Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé embarca na história de Nova Almeida. O bairro, que hoje pertence à Serra e tornou-se um concorrido balneário, foi fundado por jesuítas ainda no século XVI. Já foi aldeia, comarca e sede de Fundão e município. Achiamé destaca que Nova Almeida possui uma história muito rica. De importância histórica, a região tem recifes que formam piscinas naturais na maré baixa e falésias, onde se pratica o voo-livre.