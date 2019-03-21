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COISAS DO ES

Há 170 anos, escravos lutavam por liberdade no ES

O movimento da Insurreição de Queimado, ocorrido na Serra, é recordado pelo comentarista Fernando Achiamé

Publicado em 21 de Março de 2019 às 11:16

Publicado em 

21 mar 2019 às 11:16
Há 170 anos, no 19 de março de 1849, aconteceu, no Espírito Santo, um dos mais emblemáticos episódios da cultura negra no Brasil. A Insurreição de Queimado foi um movimento contra a escravidão, que nasceu de uma promessa não concretizada de liberdade feita por um frei italiano aos escravos da localidade de São José do Queimado, hoje distrito do município de Serra. Pela data ser tão significativa, a Insurreição do Queimado é o assunto de Fernando Achiamé nesta quinta. Confira!
 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 21-03-19

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