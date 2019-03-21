Há 170 anos, escravos lutavam por liberdade no ES

Há 170 anos, no 19 de março de 1849, aconteceu, no Espírito Santo, um dos mais emblemáticos episódios da cultura negra no Brasil. A Insurreição de Queimado foi um movimento contra a escravidão, que nasceu de uma promessa não concretizada de liberdade feita por um frei italiano aos escravos da localidade de São José do Queimado, hoje distrito do município de Serra. Pela data ser tão significativa, a Insurreição do Queimado é o assunto de Fernando Achiamé nesta quinta. Confira!