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COISAS DO ES

"Guananira": uma cartografia memorial e afetiva de Vitória

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 12:29

Publicado em 

12 dez 2019 às 12:29
Um passeio pela história de Vitória, a nossa capital, por meio de crônicas. Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o comentarista Fernando Achiamé traz como convidada a escritora Bernadette Lyra, que nesta quinta-feira, dia 12, lança a publicação "Guananira". A obra reúne crônicas que contam, cantam e encantam seu amor por Vitória. 
Coisas do Espírito Santo - 12-12-19.mp3
Para a escritora, "Guananira/Vitória são duas faces de uma mesma ilha-cidade: "a primeira – rodeada de águas marinhas, fincada à beira do oceano - é essa que se fez sobre uma montanha de pedra, e foi se derramando em ruas, escadarias e becos por onde eu gosto de andar e que podem ser traçados no mapa; a segunda - deleitosa e secreta - é um lugar que só a mim pertence: um labirinto de afetos que foi sendo construído no tempo e que permanece inalteradamente suspenso sobre a cartografia daquela Guananira/Vitória concreta”, explica.

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