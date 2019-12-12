"Guananira": uma cartografia memorial e afetiva de Vitória

Um passeio pela história de Vitória, a nossa capital, por meio de crônicas. Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o comentarista Fernando Achiamé traz como convidada a escritora Bernadette Lyra, que nesta quinta-feira, dia 12, lança a publicação "Guananira". A obra reúne crônicas que contam, cantam e encantam seu amor por Vitória.

Para a escritora, "Guananira/Vitória são duas faces de uma mesma ilha-cidade: "a primeira – rodeada de águas marinhas, fincada à beira do oceano - é essa que se fez sobre uma montanha de pedra, e foi se derramando em ruas, escadarias e becos por onde eu gosto de andar e que podem ser traçados no mapa; a segunda - deleitosa e secreta - é um lugar que só a mim pertence: um labirinto de afetos que foi sendo construído no tempo e que permanece inalteradamente suspenso sobre a cartografia daquela Guananira/Vitória concreta”, explica.