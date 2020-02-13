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COISAS DO ES

Gruta do Limoeiro: conheça a maior caverna do Espírito Santo

Esse é o destaque do Coisas do ES desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 12:28

Publicado em 

13 fev 2020 às 12:28
Nesta edição do Coisas do ES, você vai conhecer detalhes da maior caverna do Espírito Santo, localizada em Castelo. O comentarista Fernando Achiamé e o historiador e arqueólogo Henrique Antônio Valadares Costa explicam a história do local, com sua origem geológica datada de milhões de anos.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 13-02-20
Desde 2013 a Prefeitura Municipal de Castelo, com apoio da comunidade local, mantém um Centro de Vivência no entorno com auditório, memorial, banheiros e loja que vende artesanato e produtos da agricultura familiar. São promovidas visitas guiadas à gruta, com os visitantes portando capacetes e lanternas.

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