Gruta do Limoeiro: conheça a maior caverna do Espírito Santo

Nesta edição do Coisas do ES, você vai conhecer detalhes da maior caverna do Espírito Santo, localizada em Castelo. O comentarista Fernando Achiamé e o historiador e arqueólogo Henrique Antônio Valadares Costa explicam a história do local, com sua origem geológica datada de milhões de anos.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 13-02-20
Desde 2013 a Prefeitura Municipal de Castelo, com apoio da comunidade local, mantém um Centro de Vivência no entorno com auditório, memorial, banheiros e loja que vende artesanato e produtos da agricultura familiar. São promovidas visitas guiadas à gruta, com os visitantes portando capacetes e lanternas.