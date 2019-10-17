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COISAS DO ES

"Fatos e Fotos": o rico acervo do Arquivo Público Estadual

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 11:26

Publicado em 

17 out 2019 às 11:26
Quem passa pelo Centro de Vitória, na Capital, em algum momento já deve ter parado para dar uma olhada em direção ao Arquivo Público Estadual e imaginar o que, afinal, temos lá dentro. Correto? Pois foi nessa viagem que o quadro Coisas do ES embarcou nesta quinta-feira (17). Como bem se expressou o comentarista Fernando Achiamé, o Arquivo Público Estadual é o álbum de família do capixaba. O primeiro registro fotográfico do Espírito Santo é de 1860.
 
 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 17-10-19

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