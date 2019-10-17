"Fatos e Fotos": o rico acervo do Arquivo Público Estadual

Quem passa pelo Centro de Vitória, na Capital, em algum momento já deve ter parado para dar uma olhada em direção ao Arquivo Público Estadual e imaginar o que, afinal, temos lá dentro. Correto? Pois foi nessa viagem que o quadro Coisas do ES embarcou nesta quinta-feira (17). Como bem se expressou o comentarista Fernando Achiamé, o Arquivo Público Estadual é o álbum de família do capixaba. O primeiro registro fotográfico do Espírito Santo é de 1860.