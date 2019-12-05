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COISAS DO ES

"Expedição Capixaba" mostra em fotos a diversidade histórica do ES

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (05)

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 11:48

Publicado em 

05 dez 2019 às 11:48
Relatos sobre povos, regiões, cultura, fé e trabalho são alguns dos ingredientes que marcam a publicação do livro “Expedição Capixaba - Uma Viagem Pitoresca e Fotográfica pelo Espírito Santo”, lançado esta semana, em Vitória. Inspirado nas expedições que passaram pelo Estado desde o século XIX, como a do francês Auguste Saint-Hilaire, que explorou a região há 200 anos, os fotógrafos Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi e o arquiteto Tarcísio Bahia criaram um projeto com o objetivo de revelar o Espírito Santo atual. O comentarista Fernando Achiamé foi o responsável pelo prefácio da obra e traz detalhes da publicação nesta edição do Coisas do ES. Quem participa também desta conversa é um dos autores da obra, o fotógrafo Gabriel Lordello. 
Coisas do ES - 05-12-19.mp3

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