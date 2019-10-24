Em ritmo de Bossa Nova, conheça a história do capixaba Hélio Mendes

Nesta edição do Coisas do Espírito Santo o destaque é a obra, carreira, e o talento do pianista capixaba Hélio Mendes (1925-1991). Em clima da Bossa Nova, Mendes embalou o público com seu piano e foi destaque na música capixaba, nacional e internacional. Vinte e oito anos após sua morte, a jornalista Cínthia Ferreira lança o livro “O Piano e seu Conjunto – Vida e Obra de Hélio Mendes”, em homenagem ao avô, dando a oportunidade ao público de reviver o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu conjunto.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 24-10-19