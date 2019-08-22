Do Novo Arrabalde ao Triângulo das Bermudas, conheça a Praia do Canto

Nesta edição do Coisas do ES o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a história de um dos mais conhecidos bairros não apenas de Vitória, mas do Estado: a Praia do Canto. Quem também participa da conversa é uma profunda conhecedora da região: Mariza Neves Guimarães, Administradora e criadora da página ‘Histórias da Praia do Canto de ontem’, no Facebook.

Historicamente o bairro Praia do Canto originou-se de um loteamento - Plano Novo Arrabalde, cujo autor foi o Engenheiro Saturnino de Brito, que baseado em influências do urbanismo sanitarista, projetou ruas largas tendo como eixo central a Avenida Nossa Senhora da Penha, formando um desenho semelhante a uma espinha de peixe. O loteamento abrangia parte do bairro Santa Lúcia, devido ao prolongamento das avenidas Rio Branco, Aleixo Neto e Constante Sodré.

Mariza Neves Guimarães explica que, desde 2014, ao final de agosto, acontece o “Encontro de Amigos da Praia do Canto”, na Curva da Jurema. O encontro tem como objetivo reunir pessoas que contam as suas próprias histórias com o bairro. Este ano haverá também o lançamento do livro “Praia do Canto, assim contamos nossa história”, que reúne mais de 40 escritores.