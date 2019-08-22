Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COISAS DO ES

Do Novo Arrabalde ao Triângulo das Bermudas, conheça a Praia do Canto

Ouça o quadro Coisas do ES desta quinta-feira (22)

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 11:23

Publicado em 

22 ago 2019 às 11:23
Nesta edição do Coisas do ES o comentarista Fernando Achiamé traz como destaque a história de um dos mais conhecidos bairros não apenas de Vitória, mas do Estado: a Praia do Canto. Quem também participa da conversa é uma profunda conhecedora da região: Mariza Neves Guimarães, Administradora e criadora da página ‘Histórias da Praia do Canto de ontem’, no Facebook.
 
Historicamente o bairro Praia do Canto originou-se de um loteamento - Plano Novo Arrabalde, cujo autor foi o Engenheiro Saturnino de Brito, que baseado em influências do urbanismo sanitarista, projetou ruas largas tendo como eixo central a Avenida Nossa Senhora da Penha, formando um desenho semelhante a uma espinha de peixe. O loteamento abrangia parte do bairro Santa Lúcia, devido ao prolongamento das avenidas Rio Branco, Aleixo Neto e Constante Sodré.
Mariza Neves Guimarães explica que, desde 2014, ao final de agosto, acontece o “Encontro de Amigos da Praia do Canto”, na Curva da Jurema. O encontro tem como objetivo reunir pessoas que contam as suas próprias histórias com o bairro. Este ano haverá também o lançamento do livro “Praia do Canto, assim contamos nossa história”, que reúne mais de 40 escritores.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 22-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados