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Conheça Muqui, de "Cidade Menina" a Sítio Histórico

Ouça o quadro Coisas do Espírito Santo desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 10:55

Publicado em 

26 set 2019 às 10:55
Localizado no Sul do Estado, o município de Muqui é conhecido por sua arquitetura e os festivais que promove ao longo do ano. A cidade possui o maior sítio histórico do Espírito Santo, com cerca de 190 construções tombadas, e respira cultura com a Folia de Reis e a tradição folclórica do Boi Pintadinho. Sua glória remonta aos tempos do café, no início do século XX, quando Muqui viveu tempos de muita riqueza. No Coisas do ES desta quinta-feira (26), Fernando Achiamé conta a história do município e apresenta as principais curiosidades sobre a cidade. Quem também participa desta conversa é o professor Genildo Coelho Hautequestt Filho, arquiteto especialista em patrimônio histórico e que promoveu o tombamento municipal de Muqui há alguns anos.
 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 26-09-19

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