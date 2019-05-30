Conheça as histórias dos grupos ciganos em nosso Estado

Nesta quinta-feira (30), no quadro Coisas do ES, o destaque é sobre os ciganos, lembrados no Dia Nacional do Cigano, no último dia 24 de maio, data que comemora-se a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos. Livros importantes da história capixaba não registram os ciganos, mas a participação na vida do Espírito Santo precisa ser destacada. Além do quadro, há uma exposição fotográfica dos Ciganos Capixabas no I Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, imperdível, até o dia 24/06 na Biblioteca Pública do Espírito Santo, localizada na Praia do Suá, em Vitória. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e a entrada é gratuita