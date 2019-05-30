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COISAS DO ES

Conheça as histórias dos grupos ciganos em nosso Estado

Ouça o quadro Coisas do Espírito Santo desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 11:45

Publicado em 

30 mai 2019 às 11:45
Nesta quinta-feira (30), no quadro Coisas do ES, o destaque é sobre os ciganos, lembrados no Dia Nacional do Cigano, no último dia 24 de maio, data que comemora-se a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos. Livros importantes da história capixaba não registram os ciganos, mas a participação na vida do Espírito Santo precisa ser destacada.  Além do quadro, há uma exposição fotográfica dos Ciganos Capixabas no I Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, imperdível, até o dia 24/06 na Biblioteca Pública do Espírito Santo, localizada na Praia do Suá, em Vitória. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e a entrada é gratuita
 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 30-05-19

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